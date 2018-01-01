  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة في شارع صلاح الدين

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة في شارع صلاح الدين



القدس المحتلة / سما /

 نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، كاميرات مراقبة في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس المحتلة.

ونصبت قوات الاحتلال كاميرات مراقبة في شارع صلاح الدين الواقع في الجزء الشرقي من مدينة القدس، والذي يعتبر من الطرق التجاريّة الحيوية حيث يصل البلدة القديمة بالطرق الرئيسية في المدينة، وذلك في إطار حملات التضييق على المقدسيين، ومراقبة المواطنين والمحلات التجارية بشكل خاص، وضبط أي نشاط أو فعالية تقام في الشارع.

وكانت سلطات الاحتلال شرعت في تركيب كاميرات المراقبة في شارع صلاح الدين بالقدس مطلع عام 2018. ويضم شارع صلاح الدين 153 محلا تجاريا.

#قوات الاحتلال #كاميرا مراقبة #شارع صلاح الدين #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : القاهرة رفضت زيارة وفد حماس للقاهرة مؤخراً وإلى دول عربية أخرى

صحيفة : حماس قررت إنهاء حالة الهدوء والذهاب فعلياً نحو التصعيد مع الاحتلال

"نيويورك بوست" تكشف عن "جيش" للموساد في إيران وأهم عملياته وآخرها

شاهد: تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة

من هو خالد العتيبي الذي اعتقلته فرنسا للاشتباه به في قتل جمال خاشقجي؟

أسعار صرف العملات

هارتس : الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتبنى خطًا شبه موحد بشأن قطاع غزة وهو كالتالي ..

الأخبار الرئيسية

الرئيس يطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام.. ويحذر إسرائيل: ستكون لنا خياراتنا وإجراءاتنا في وقت قريب

مستشار الأمن القومي لـ"نتنياهو": إيران ليست دولة عتبة نووية وإلا لهاجمتها إسرائيل

صحيفة اسرائيلية: إذا هاجمنا إيران فإن الدولة العبرية ستكون خارج الخدمة

أبو حسنه : رواتب موظفي الاونروا في الشرق الاوسط اليوم في البنوك

3 وفيات و319 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية