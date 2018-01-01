الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة في شارع صلاح الدين

القدس المحتلة / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، كاميرات مراقبة في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس المحتلة.

ونصبت قوات الاحتلال كاميرات مراقبة في شارع صلاح الدين الواقع في الجزء الشرقي من مدينة القدس، والذي يعتبر من الطرق التجاريّة الحيوية حيث يصل البلدة القديمة بالطرق الرئيسية في المدينة، وذلك في إطار حملات التضييق على المقدسيين، ومراقبة المواطنين والمحلات التجارية بشكل خاص، وضبط أي نشاط أو فعالية تقام في الشارع.

وكانت سلطات الاحتلال شرعت في تركيب كاميرات المراقبة في شارع صلاح الدين بالقدس مطلع عام 2018. ويضم شارع صلاح الدين 153 محلا تجاريا.