يوفر آلاف الوظائف.. وضع حجر الأساس لمشروع “لاكاسا مول” في طولكرم

طولكرم / سما /

أعلنت شركة لاكاسا القابضة اليوم الأربعاء، عن وضع حجر الأساس لمشروع لاكاسا مول (Lacasa Community Mall) على أرض مخازن شركة سند للموارد الإنشائية في ضاحية ارتاح بمدينة طولكرم، وذلك بحضور ورعاية الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وسيتم إنشاء المشروع على أرض مساحتها 16 ألف متر مربع، ومساحة بناء تبلغ 13 ألف متر مربع، على أن يتم الانتهاء من المشروع وافتتاحه في الربع الرابع من العام 2022.

وسيضم المشروع العديد من المرافق التجارية والسياحية والترفيهية بما يشمل 92 محلاً تجارياً تمثل العديد من الوكالات العالمية، ومناطق ترفيهية عامة بمساحة 2,400 متر مربع، كما سيشمل المشروع على مساحة المطاعم (Food Court) والتي ستضم 9 مطاعم إضافةً إلى 3 مطاعم متخصصة، وكوفي شوب مركزي، فيما سيكون هايبر ماركت “المشهداوي” على مساحة حوالي 6000 متر مربع بمواصفات عالمية ما سيمنح الزائرين والمتسوقين تجربةً تسوق فريدة ومتميزة وبطابع عالمي.

كما يشمل مشروع “لاكاسا” الخدمات التكميلية للمشروع بأعلى المواصفات، بما في ذلك موقف مركبات يتسع لـ 540 مركبة.

في حين سيوفّر المشروع 6,000 وظيفة خلال مراحل الإنشاء، و500 وظيفة دائمة بعد استكمال المشروع، ومن المتوقع أن يستقبل حوالي 3 ملايين زائر سنوياً.

وأكد اللواء عصام أبو بكر، محافظ طولكرم، “سعيدون بتوجيه المشاريع واستقطاب الاستثمارات لطولكرم، الأمر الذي يساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وتفعيل قطاعات اقتصادية حيوية، واستغلال الموقع الاستراتيجي للمحافظة على اعتبار محاذاتها للمدن الفلسطينية في الداخل”، مشيراً إلى أن المحافظة وبالرغم من معاناتها مثل باقي محافظات فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، إلا أنها تملك العديد من الفرص الواعدة وقصص النجاح خاصةً تلك المتمثلة باستثمارات القطاع الخاص الذي تفخر المحافظة بوجوده وازدهاره فيها”.

من ناحيته، قال الدكتور محمد مصطفى: “ستحتضن محافظة طولكرم مشروعاً جديداً سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، حيث يعكس هذا المشروع فلسفة عمل الصندوق من ناحية استقطاب الشركاء والاستخدام الأمثل للموارد والأصول بما يحقق الأثر الإيجابي في مؤشرات التنمية للاقتصاد الوطني كهدف استراتيجية للصندوق”.

وتابع مصطفى، “مما نراه وبحسب الدراسات، فإن هذا المشروع سيؤدي بكل تأكيد إلى تحقيق التنمية المحلية في مدينة طولكرم، والمحافظة، بل والمنطقة برمتها سواء من حيث فرص العمل، والحركة التجارية، وتوفير مكانٍ متكامل للعائلة الفلسطينية للتسوق والترفيه، والنهضة العمرانية وبالبنية التحتية”.

وأضاف د. مصطفى: “إننا فخورون بشراكتنا مع شركة لاكاسا القابضة، سواء من خلال مشروع لاكاسا هايتس ضمن مدينة القمر، أو النجاح الذي حققته الشركة من خلال لاكاسا مول الذي أقيم في أيقونة مشاريع صندوق الاستثمار الفلسطيني (ضاحية الريحان)، واليوم من خلال إطلاق مشروع Lacasa Community Mall على أرض مخازن شركة سند في ضاحية ارتاح بمدينة طولكرم”.

بدوره، قال المهندس عماد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة لاكاسا القابضة: “يشكّل هذا المشروع خطوة إضافية في جهود الشركة الرامية إلى تعزيز استثماراتها مختلف محافظات الوطن، بدءاً من رام الله والبيرة، ومروراً بمدينة القمر في محافظة أريحا والأغوار، وها نحن هنا اليوم في محافظة طولكرم التي تعتبر من المحافظات الجاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات، وكلنا ثقة بأن لاكاسا مول سيساهم في تنشيط الحركة التجارية للمحافظة، وسيعمل على استقطاب استثمارات أخرى للمنطقة في نفس المنطقة”.

وتابع جابر: “لقد بنينا على النجاح الكبير الذي حققه مشروع لاكاسا مول في ضاحية الريحان بمحافظة رام الله والبيرة، كما أننا سعيدون بالشراكة مع شركة المشهداوي وما تشكله من قصة نجاح في لاكاسا مول، ونحن على يقين بأن مشروع لاكاسا طولكرم سيكون أيقونةً جديدة في المنطقة، وهو يتوافق مع خطط الشركة للتوسع في كافة المحافظات، وبالتالي فإنه سيشكل بداية التفرّع للاكاسا مول في محافظات الوطن إن شاء الله”.

من جهته، رحّب المهندس محمد يعقوب رئيس بلدية طولكرم بوضع حجر الأساس لمشروع لاكاسا مول طولكرم، مؤكداً أنه سيؤدي إلى تنشيط الحرك التجارية في المدينة وسيزيد من عدد زوارها مما سيؤدي إلى المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، مثمناً إعطاء الأولوية في التوظيف والتشغيل لأهالي المنطقة.

وأوضح السيد غسان عنبتاوي المدير التنفيذي لشركة سند للموارد الإنشائية أن الشركة فخورة بهذا الحدث الذي يمثل الاستغلال الأمثل للأصول لتحقيق أفضل عائد ممكن ويحقق استراتيجية المساهمين والشركاء وفي مقدمتهم صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يهدف إلى تحقيق أثر إيجابي في مؤشرات التنمية في الاقتصاد الوطني.

وأضاف عنبتاوي، تفخر شركة سند باستقطاب شركة لاكاسا القابضة والذي تم تقديمه من خلال مجموعة عمار العقارية التابعة للصندوق حيث ستعمل الشركة على تطوير مخازن “سند” في ضاحية ارتاح بطولكرم إلى La Casa community Mall، والذي نؤمن أنه سيكون الاستثمار الأمثل لهذه المخازن بما يحقق أكبر أثر تنموي للضاحية، والمدينة، بل لمنطقة المحافظات الشمالية بوجه عام.