  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

راهب يهودي تونسي: بإمكان اليهود التونسيين مساعدة بلادهم إذا طلب منهم ذلك

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
راهب يهودي تونسي: بإمكان اليهود التونسيين مساعدة بلادهم إذا طلب منهم ذلك



تونس /سما/

 أكد الراهب اليهودي التونسي دانيال كوهين، أن بإمكان اليهود التونسيين مساعدة بلادهم إذا ما طلب منهم ذلك.

وأضاف كوهين في تصريح لـ"موزاييك اف ام" أن اليهود لديهم الكثير من الأفكار سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيرها من المجالات التي من شأنها مساعدة البلاد على الخروج من أزمتها.

وقال "كلنا تونسيون ومن واجبنا مساعدة بلادنا ماديا أو عبر تقديم الأفكار عندم يطلب منا ذلك"، مضيفا "نتمنى أن يتوصل المسؤولون في تونس إلى حلول للأزمة الحالية ونحن منزعجون لأجل بلادنا".

ويأتي تصريح الراهب بمعبد بجهة حلق الوادي بالعاصمة، على هامش مشاركته في لقاء إعلامي نظمته الجامعة البهائية بتونس، بمناسبة مرور مائة عام على دخول الديانة البهائية إلى تونس.

واقترح الراهب دانيال خلال كلمة ألقاها أن "يتم إحداث لجنة علمية صلب وزارة الشؤون التونسية تعنى بإصدار الفتاوى للمسلمين من أجل توحيدها وعدم حدوث أي لبس قد يؤدي إلى الغلو في الدين والتحريم أو التحليل دون أي دراية".

وأشار إلى أن "اليهود في تونس يعيشون في ظروف جيدة ويمارسون طقوسهم الدينية بكامل الحرية، رغم وجود بعض الأشخاص الذي لا يتفهمون هذا الاختلاف في العقائد لدى نفس أبناء الوطن".

#دانيال كوهين #تونس #يهود تونس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : القاهرة رفضت زيارة وفد حماس للقاهرة مؤخراً وإلى دول عربية أخرى

صحيفة : حماس قررت إنهاء حالة الهدوء والذهاب فعلياً نحو التصعيد مع الاحتلال

"نيويورك بوست" تكشف عن "جيش" للموساد في إيران وأهم عملياته وآخرها

شاهد: تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة

من هو خالد العتيبي الذي اعتقلته فرنسا للاشتباه به في قتل جمال خاشقجي؟

أسعار صرف العملات

هارتس : الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتبنى خطًا شبه موحد بشأن قطاع غزة وهو كالتالي ..

الأخبار الرئيسية

الرئيس يطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام.. ويحذر إسرائيل: ستكون لنا خياراتنا وإجراءاتنا في وقت قريب

مستشار الأمن القومي لـ"نتنياهو": إيران ليست دولة عتبة نووية وإلا لهاجمتها إسرائيل

صحيفة اسرائيلية: إذا هاجمنا إيران فإن الدولة العبرية ستكون خارج الخدمة

أبو حسنه : رواتب موظفي الاونروا في الشرق الاوسط اليوم في البنوك

3 وفيات و319 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية