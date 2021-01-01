راهب يهودي تونسي: بإمكان اليهود التونسيين مساعدة بلادهم إذا طلب منهم ذلك

تونس /سما/

أكد الراهب اليهودي التونسي دانيال كوهين، أن بإمكان اليهود التونسيين مساعدة بلادهم إذا ما طلب منهم ذلك.

وأضاف كوهين في تصريح لـ"موزاييك اف ام" أن اليهود لديهم الكثير من الأفكار سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيرها من المجالات التي من شأنها مساعدة البلاد على الخروج من أزمتها.

وقال "كلنا تونسيون ومن واجبنا مساعدة بلادنا ماديا أو عبر تقديم الأفكار عندم يطلب منا ذلك"، مضيفا "نتمنى أن يتوصل المسؤولون في تونس إلى حلول للأزمة الحالية ونحن منزعجون لأجل بلادنا".

ويأتي تصريح الراهب بمعبد بجهة حلق الوادي بالعاصمة، على هامش مشاركته في لقاء إعلامي نظمته الجامعة البهائية بتونس، بمناسبة مرور مائة عام على دخول الديانة البهائية إلى تونس.

واقترح الراهب دانيال خلال كلمة ألقاها أن "يتم إحداث لجنة علمية صلب وزارة الشؤون التونسية تعنى بإصدار الفتاوى للمسلمين من أجل توحيدها وعدم حدوث أي لبس قد يؤدي إلى الغلو في الدين والتحريم أو التحليل دون أي دراية".

وأشار إلى أن "اليهود في تونس يعيشون في ظروف جيدة ويمارسون طقوسهم الدينية بكامل الحرية، رغم وجود بعض الأشخاص الذي لا يتفهمون هذا الاختلاف في العقائد لدى نفس أبناء الوطن".