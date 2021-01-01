  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اكتشاف نسخة من "أوميكرون" لا يمكن تمييزها عبر فحص الـPCR

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف نسخة من "أوميكرون" لا يمكن تمييزها عبر فحص الـPCR



القدس المحتلة / سما /

 كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن العلماء اكتشفوا نسخة "خفية" من متحور "أوميكرون" لا يمكن تمييزها عن المتغيرات الأخرى باستخدام فحص الـPCR.

وتحتوي النسخة الخفية على العديد من الطفرات المشتركة مع متحور "أوميكرون"، لكنها تفتقر إلى "تغير جيني محدد"، وهو أمر ضروري لنجاح اختبارات PCR.

وبحسب العلماء فإنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت النسخة الخفية ستنتشر بنفس طريقة انتشار "أوميكرون"، لأنها "متميزة وراثيا"، وبالتالي قد تتصرف بشكل مختلف.

وتم رصد النسخة الخفية من متحور "أوميكرون" لأول مرة بين عينات من الفيروس أرسلت قبل أيام من جنوب إفريقيا وأستراليا وكندا، وربما تكون قد انتشرت بالفعل على نطاق أوسع. ومن بين الحالات السبع التي تم تحديدها حتى الآن، لا توجد حالات في المملكة المتحدة.

ويذكر أن المتحور رصد للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، وانتشر في حوالى 40 دولة حول العالم.

وتجري حاليا دراسات مخبرية لمعرفة ما إذا كان "أوميكرون" أكثر قابلية للانتشار، إضافة إلى مدى مقاومته للمناعة الناتجة من العدوى الأولى أو اللقاح، وما إذا كان تأثيره أكثر خطورة.

#متحور أوميكرون #فيروس كورونا #فحص الـPCR

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : القاهرة رفضت زيارة وفد حماس للقاهرة مؤخراً وإلى دول عربية أخرى

صحيفة : حماس قررت إنهاء حالة الهدوء والذهاب فعلياً نحو التصعيد مع الاحتلال

"نيويورك بوست" تكشف عن "جيش" للموساد في إيران وأهم عملياته وآخرها

شاهد: تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة

من هو خالد العتيبي الذي اعتقلته فرنسا للاشتباه به في قتل جمال خاشقجي؟

أسعار صرف العملات

هارتس : الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتبنى خطًا شبه موحد بشأن قطاع غزة وهو كالتالي ..

الأخبار الرئيسية

الرئيس يطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام.. ويحذر إسرائيل: ستكون لنا خياراتنا وإجراءاتنا في وقت قريب

مستشار الأمن القومي لـ"نتنياهو": إيران ليست دولة عتبة نووية وإلا لهاجمتها إسرائيل

صحيفة اسرائيلية: إذا هاجمنا إيران فإن الدولة العبرية ستكون خارج الخدمة

أبو حسنه : رواتب موظفي الاونروا في الشرق الاوسط اليوم في البنوك

3 وفيات و319 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية