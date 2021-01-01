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أردوغان يضع شرطاً لتحسين علاقة بلاده مع اسرائيل

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يضع شرطاً لتحسين علاقة بلاده مع اسرائيل



الدوحة /سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الأربعاء) إن بلاده يمكن أن تحسن علاقاتها مع إسرائيل إذا غيرت سياستها تجاه الفلسطينيين.

وفي حديث مع الصحفيين الذين رافقوه في زيارة إلى الدوحة عاصمة قطر ، قال أردوغان إن تركيا ترحب برغبة الإمارات في تجديد العلاقات وأنه من الممكن فعل الشيء نفسه مع إسرائيل ومصر.

وبحسب الموقع التركي الموالي للحكومة ، قال أردوغان إن "وزيري الخارجية والاستخبارات يلعبان دورًا فاعلًا في تجديد العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة ويمكن تحقيق عملية مماثلة مع إسرائيل".

ونقلت محطة تلفزيون تي ار تي الحكومية عن الرئيس قوله إنه جرت "محادثات مع إسرائيل في الماضي ، لكن في المرحلة الحالية يجب أن تكون أكثر حساسية بشأن القضية الفلسطينية".

وأضاف الرئيس أن إسرائيل "يجب أن تكون تتعامل بحساسية تجاه قضية القدس والمسجد الأقصى والجانب الإسرائيلي يعرف مخاوفنا ونحن نعرف مخاوفهم ، لذلك يمكننا حل المشكلة"

#رجب طيب اردوغان #تركيا #الفلسطينيين #اسرائيل #الامارات #الانتهاكات الإسرائيلية

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