يديعوت: إسرائيل تأخذ تهديدات حماس على محمل الجد

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الأربعاء، أن المؤسسة الأمنية في إسرائيلي تعاملت مع تهديدات حماس الأخيرة على محمل الجد.



ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن الجيش والمؤسسة الأمنية في إسرائيل يأخذون تهديد حماس بسبب الأوضاع في غزة على محمل الجد و يعتبرون أن هذه الكلمات ليست عبثية.



وكانت قناة الجزيرة القطرية نقلت يوم أول أمس على لسان أحد قادة حماس، انزعاج الحركة من التباطؤ المصري وعدم الزام إسرائيل بالتفاهمات الأخيرة وخاصة في ملفي الحصار والإعمار، مؤكداً أن حماس لن تصمت طويلاً إزاء ذلك.