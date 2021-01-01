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لجنة الانتخابات تعلن انتهاء مرحلة اعتماد الصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين ووكلاء القوائم الانتخابية

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تعلن انتهاء مرحلة اعتماد الصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين ووكلاء القوائم الانتخابية



رام الله / سما /

 أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، انتهاء مرحلة اعتماد الصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين ووكلاء القوائم الانتخابية، للرقابة وتغطية الانتخابات المحلية، المقرر الاقتراع فيها، السبت المقبل.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أنها اعتمدت أكثر من 2700 وكيل للقوائم الانتخابية المرشحة، إضافة إلى أكثر من 1700 صحفي محلي ودولي من مختلف وسائل الإعلام المرئية، والمكتوبة، والمسموعة، لتغطية العملية الانتخابية.

واعتمدت اللجنة 37 هيئة رقابية محلية، يزيد عدد مراقبيها المعتمدين على 1500 مراقب ومراقبة، فيما وصل عدد المراقبين الدوليين والضيوف إلى 150.

وبينت أنها منحت كافة الوكلاء والمراقبين والصحفيين بطاقات اعتماد وفقا للشروط والإجراءات التي تمكنهم من دخول مراكز، ومحطات الاقتراع، للاطلاع على سير عملية الاقتراع وتغطيتها إعلامياً، وكذلك تمدهم بكافة المعلومات اللازمة حول العملية الانتخابية.

وأوضحت أن القانون وإجراءات لجنة الانتخابات تعطي المراقبين والصحفيين والوكلاء المعتمدين الحق بدخول مراكز ومحطات الاقتراع، ومراقبة سير العملية الانتخابية، ضمن أحكام وضوابط خاصة، تحافظ على سير العملية الانتخابية بسلاسة وهدوء، مع مراعاة البروتوكول الصحي الخاص (بكوفيد-19).

#لجنة الانتخابات المركزية #انتخابات الهيئات المحلية

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