الهند: مقتل قائد الأركان و12 شخصا آخرين في تحطم مروحية

نيودلهي /سما/

قُتل رئيس هيئة الأركان الهندية، الجنرال بيبين راوات (63 عاما)، وزوجته في تحطم مروحية أسفر أيضًا عن مقتل 11 شخصا آخرين؛ حسب ما أعلن سلاح الجو الهندي.

وقال سلاح الجو في تغريدة "ببالغ الأسف تأكد الآن بأن الجنرال بيبين راوات والسيدة مدوليكا راوات و11 شخصا كانوا على متن المروحية، قضوا في الحادث المؤسف".

وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدته الأولية "تعرضت مروحية من طراز إم أي-17ف5 تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال، بيبين روات، لحادث اليوم (الأربعاء) قرب كونور في تاميل نادو".

وتابع البيان "أمرنا بفتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث".

وأوضح ضابط كبير في الجيش لوكالة "فرانس برس" أن الجنرال راوات وزوجته كانا في المروحية إلى جانب ضباط آخرين في طريقهم إلى كلية الدفاع "Defence Services Staff College".

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها محطات التلفزيون الإخبارية حطام المروحية الذي اندلعت فيه النيران في موقع الحادث في منطقة حرجية كثيفة قرب وجهتها النهائية في منطقة نيلغيريس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المروحية أقلعت من قاعدة لسلاح الجوي في سولور بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ومما يذكر أن الجنرال راوات المقرب من رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، هو أول رئيس لهيئة الأركان في الهند بعدما استحدثت الحكومة الهندية هذا المنصب العام 2019.