لقاح "فايزر" فعال ضد "أوميكرون" بعد الجرعة الثالثة

القدس المحتلة / سما /

أكدت شركتا "فايزر" و"بايونتيك" اليوم، الأربعاء، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد فعالا ضد متحورة "أوميكرون" بعد 3 جرعات.

وأعلنت "بايونتيك" في بيان أن نية الشركتين تطوير لقاح مخصص للسلالة الجديدة بحلول آذار/ مارس 2022.

ووفقا لدراسات أجرتها المختبرات أن "اللقاح لا يزال فعالا ضد كورونا سيما متحورة أوميكرون في حال أخذت 3 جرعات منه، بحيث لا تكفي جرعتان فقط لتحييد المتحورة".

وورد في البيان "سنتابع تطوير لقاح محدد لمتحورة أوميكرون ونأمل بجعله متوفرًا بحلول آذار/ مارس في حال تبيّن أن التكيّف ضروريًا".

وأضافت الشركتان "تعطي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا مستوى من الأجسام المضادة المحيّدة لمتحورة أوميكرون قريبًا من المستوى الملحوظ بعد أوّل جرعتين ضد متحورات أخرى من الفيروس".

وقال رئيس شركة فايزر، ألبير بورلا، حسب ما ورد في بيان "حتّى لو أن جرعتين من اللقاح لا تزالان قادرتين على تأمين حماية ضد المرض الخطير الذي قد تتسبب به متحورة أوميكرون، من الواضح، بحسب المعطيات الأولية، أن الحماية ازدادت مع جرعة ثالثة من لقاحنا".

ورُصدت متحورة أوميكرون التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية "مثيرة للقلق وسريعة الانتقال" للمرة الأولى في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر في جنوب أفريقيا.

وتسبّب ظهور المتحورة بموجة ذعر خصوصًا في أوروبا التي تواجه موجة وبائية خامسة. غير أن البيانات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية تفيد بأن المتحورة الجديدة لا تتسبب بعوارض أكثر حدّة لدى المصاب بها.