اللواء بركات يترأس إجتماع مع مدراء المحافظات في مكتبه برام الله

رام الله / سما /

ترأس اللواء إياد بركات قائد الجهاز إجتماعاً مع مدراء المحافظات في مقر القيادة للوقوف على خطط العمل التي تم اعدادها للعام القادم ومناقشة سبل تطوير العمل وألياته للحفاظ على المنجزات والدور المميز الذي وصل اليه الجهاز بالتعاون مع الجهات الشريكة والاجهزة الامنية المختصة في حماية الاسواق ومكافحة التهريب بكافة اشكاله لحماية الاقتصاد الوطني.

إذ قام اللواء/ بركات بتوجيه التعليمات المشددة من أجل العمل ضمن الإطار القانوني من حيث اجراءات الضبط والتفتيش خلال العمل الميداني لطواقم الضابطة لما فيه خدمة للمواطن الفلسطيني والمحافظة على صحته وسلامته من خطر البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمهربة.

وشدد اللواء/ بركات على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد مع كافة أذرع المؤسسة الأمنية والجهات ذات الاختصاص والعلاقة من أجل توفير بيئة آمنة وصحية للمواطن الفلسطيني وحماية لاقتصادنا الوطني وتقويته الأمر الذي يعود بالفائدة على كافة أبناء شعبنا.