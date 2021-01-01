غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة تناقش مشروع إنشاء صندوق لتطوير المهارات

غزة / سما /

ناقشت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اليوم مشروع إنشاء صندوق وطني لتطوير المهارات، بحضور نائب رئيس الغرفة التجارية السيد رشاد حمادة، وعضو مجلس الإدارة وأمين السر السيد هاني عطاالله، وعضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق المهندس محمد الفرعاوي، وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية المهندس وائل العاوور، وممثلي مؤسسة التعاون البلجيكي، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية السيد جمال جوابرة، ورؤساء الغرف التجارية في قطاع غزة.

بدوره رحب السيد رشاد حمادة بممثلي مؤسسة التعاون البلجيكي، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، ورؤساء الغرف التجارية في قطاع غزة، لافتاً إلى أهمية إنشاء صندوق وطني لتطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص وتأهيل العاملين للعمل بكفاءة وفعالية في سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد المهندس وائل العاوور على احتياج قطاع غزة إلى هذا النوع من المشاريع والذي يعمل على سد الفجوة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات القطاع الخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع غزة السياسية والاقتصادية، داعياً إلى استكمال المشروع في تنفيذ مشاريع تشغيلية للمستفيدين من برنامج التدريب وتطوير المهارات.

وأشاد السيد جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية بالعلاقة الاستراتيجية التي تربط الغرف التجارية بالوكالة البلجيكية، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة والتي ساهمت في تطوير القطاع الخاص، مؤكداً على دور الغرف التجارية في عملية تطوير التدريب المهني والتقني في فلسطين لما له من أثر كبير في تطوير الصناعات وفتح آفاق عمل جديدة للعاطلين عن العمل.

وأعربت السيدة كريستيل جوكيه ممثلة وكالة التنمية البلجيكية Enable عن سعادتها بالالتقاء برؤساء الغرف التجارية في قطاع غزة والذي يعتبر بداية للقاءات سيتم عقدها خلال الفترة القادمة من اجل استكمال ومتابعة آليه تنفيذ المشروع، لافته إلى أن الوكالة البلجيكية تسعى لصنع مستقبل أفضل للشباب في قطاع غزة، من خلال تنفيذ مشاريع تعمل على تقديم استفادة حقيقية للقطاع الخاص والشباب من خلال منظومة مستدامة لبناء قدرات العاملين في قطاع غزة.

وقدمت شاري جيلسن مديرة مشروع تطوير المهارات في فلسطين عرضاً حول عمل مؤسسة Ebable في فلسطين، لافته إلى أن مؤسسة التعاون البلجيكي نفذت العديد من المشاريع التنموية والتطويرية والتشغيلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتعمل الآن على تنفيذ مشروع تمكين مهارات الشباب في فلسطين من خلال مراكز التدريب المهني والتقني بإشراف الغرف التجارية باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص.

وأوضح نضال عايش خبير صندوق تنمية المهارات أن مشروع أنشاء صندوق لتطوير المهارات يهدف إلى الجمع بين المتدرب والقطاع الخاص ومراكز التدريب المهني والتقني لتعظيم مخرجات هذا البرنامج والتي تتثمل في تنمية الانتاجية واستمرارية الأعمال الصناعية ومضاعفة مخرجات الاستثمار وايجاد فرص تشغيلية جديدة.

وتحدثت السيدة حنين أبو نحلة مديرة مكتب غزة في الوكالة البلجيكية حول دور الغرف التجارية في تنفيذ المشروع باعتبارها الحاضنة لجميع القطاعات وهي المسؤولية عن آلية التدريب المهني والتقني، نظراً لمعرفتها بمدى الاحتياج لمؤسسات القطاع الخاص.

فيما تم الاتفاق على عقد لقاءات قادمة لبحث آلية تنفيذ المشروع من خلال الغرف التجارية بقطاع غزة ووضع رؤية استراتيجية لبحث متطلبات واحتياجات عمل المشروع.