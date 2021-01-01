  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين والمجر توقعان اتفاقية لزيادة عدد المنح الدراسية

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين والمجر توقعان اتفاقية لزيادة عدد المنح الدراسية



رام الله / سما /

وقعت دولة فلسطين والجمهورية المجرية مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي، تشمل 15 منحة دراسية جديدة مقدمة من المجر لطلبة فلسطين.

ووقع المذكرة عن الجانب المجري وزيرة الدولة أوروشويا باشاي توماشيش، وعن الجانب الفلسطيني رئيس بعثة فلسطين بالإنابة فادي الحسيني.

وتضمنت مذكرة التفاهم الجديدة تقديم المجر 75 منحة دراسية سنويا لفلسطين حتى العام 2024، بواقع 15 منحة إضافية عن مذكرة التفاهم السابقة، تغطي تكاليف الدراسة كاملة، وتشمل المستويات الأكاديمية: البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.

وسبق توقيع مذكرة التفاهم جلسة محادثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفق الطرفان على المضي في تعزيز التعاون الثقافي، والأكاديمي، والبحث العلمي.

وعبرت أوروشويا عن اعتزازها بطلبة فلسطين القادمين إلى المجر، حيث أكدت أنهم من أكثر الطلبة جدية والتزاما.

من جانبه، شكر الحسيني المجر حكومة وشعبا على المنح الدراسية، وقال إن 15 منحة إضافية تعني 15 أملا جديدا، و15 حلما على وشك التحقيق، و15 سفيرا جديدا لفلسطين في المجر.

#فلسطين #المنح الدراسية

الأكثر قراءة اليوم

الطريق للقنبلة النووية... كاميرات حساسة تلتقط صورا مفاجئة لإسرائيل من إيران

اسرائيل تعلن اكتمال بناء العائق الذكي على حدود غزة.. وغانتس يوجه رسالة لحماس

"نيويورك بوست" تكشف عن "جيش" للموساد في إيران وأهم عملياته وآخرها

شاهد: تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة

من هو خالد العتيبي الذي اعتقلته فرنسا للاشتباه به في قتل جمال خاشقجي؟

أسعار صرف العملات

هارتس : الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتبنى خطًا شبه موحد بشأن قطاع غزة وهو كالتالي ..

الأخبار الرئيسية

صحيفة اسرائيلية: إذا هاجمنا إيران فإن الدولة العبرية ستكون خارج الخدمة

أبو حسنه : رواتب موظفي الاونروا في الشرق الاوسط اليوم في البنوك

3 وفيات و319 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

صحيفة : القاهرة رفضت زيارة وفد حماس للقاهرة مؤخراً وإلى دول عربية أخرى

صحيفة : حماس قررت إنهاء حالة الهدوء والذهاب فعلياً نحو التصعيد مع الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية