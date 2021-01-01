فلسطين والمجر توقعان اتفاقية لزيادة عدد المنح الدراسية

رام الله / سما /

وقعت دولة فلسطين والجمهورية المجرية مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي، تشمل 15 منحة دراسية جديدة مقدمة من المجر لطلبة فلسطين.

ووقع المذكرة عن الجانب المجري وزيرة الدولة أوروشويا باشاي توماشيش، وعن الجانب الفلسطيني رئيس بعثة فلسطين بالإنابة فادي الحسيني.

وتضمنت مذكرة التفاهم الجديدة تقديم المجر 75 منحة دراسية سنويا لفلسطين حتى العام 2024، بواقع 15 منحة إضافية عن مذكرة التفاهم السابقة، تغطي تكاليف الدراسة كاملة، وتشمل المستويات الأكاديمية: البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.

وسبق توقيع مذكرة التفاهم جلسة محادثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفق الطرفان على المضي في تعزيز التعاون الثقافي، والأكاديمي، والبحث العلمي.

وعبرت أوروشويا عن اعتزازها بطلبة فلسطين القادمين إلى المجر، حيث أكدت أنهم من أكثر الطلبة جدية والتزاما.

من جانبه، شكر الحسيني المجر حكومة وشعبا على المنح الدراسية، وقال إن 15 منحة إضافية تعني 15 أملا جديدا، و15 حلما على وشك التحقيق، و15 سفيرا جديدا لفلسطين في المجر.