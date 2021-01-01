سدر يبحث مع وزير الاقتصاد الرقمي الأردني ترسيخ التعاون في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رام الله / سما /

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، سبل تفعيل العلاقات الثنائية، وترسيخ التعاون في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال سدر في مستهل اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة البيرة، اليوم الأربعاء، إن اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، لتطوير وتعزيز علاقات التعاون في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ودورهما في التطور الصناعي.

وأضاف: "سنناقش تقديم الخدمات البريدية، والعمل على تطوير اتفاقية التعاون بين البلدين، والتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاردنية من خلال تدريبها للطواقم للحفاظ على جودة خدمات الانترنت والخدمات الخليوية".

وتابع: "هناك عشرات الشركات الفلسطينية والاردنية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، معربا عن أمله من تمكنها من المنافسة في السوقين الاقليمية والعالمية.

وأشاد بمواقف الاردن الثابتة والداعمة لفلسطين في كافة المحافل.

من جهته، قال الهناندة: "تباحثنا في مجالات التعاون بين قطاعي الاتصالات، واتفقنا على التدريب، ورفع الكفاءات والربط البيني لتسهيل عملية التحول الرقمي والحصول على الخدمات من خلال منظومة رقمية".

وفي وقت لاحق عقد لقاء للوزيرين مع ممثلين عن شركات الاتصالات والانترنت لبحث سبل الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الاردني.

وتبحث اللجنة في لقاءاتها مجالات التعاون، خاصة في الاستثمار والتجارة والطاقة والمواصفات والمقاييس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والزراعة، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والسياحة والثقافة وغيرها، تحضيرا لعقد اجتماع اللجنة المشتركة العليا المرتقب يوم الخميس المقبل، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ونظيره الأردني بشر الخصاونة.