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الاحتلال يواصل إغلاق مدخلي دير نظام لليوم العاشر على التوالي

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي إغلاق مدخلي قرية دير نظام شمال غرب رام الله، لليوم العاشر على التوالي.

وقال الناشط الإعلامي مجاهد التميمي ، إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الشمالي والجنوبي بالبوابات الحديدية، فيما ينصب حاجزا عسكريا دائما على مدخلها الثالث، حيث يخضع المواطنون للتفتيش الدقيق.

وأشار إلى أن القرية التي يبلغ عددها سكانها نحو 1200 مواطن، تغلق مداخلها الثلاثة شهريا لعدة أيام، تحت ذرائع وحجج واهية.

ولفت التميمي إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الآونة الأخيرة في القرية 10 أطفال، فيما ارتقى أربعة أطفال منذ العام 2000.

#الاحتلال

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