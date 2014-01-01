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3 وفيات و319 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 وفيات و319 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 وفيات و319 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

واشارت الكيلة الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 54، الخليل 60، رام الله والبيرة 47، قلقيلية 4، جنين 20، طوباس 4، نابلس 16، ضواحي القدس 4، طولكرم 4، سلفيت 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 105".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 29، الخليل 100، رام الله والبيرة 31، قلقيلية 0، جنين 25، طوباس 6، نابلس 13، ضواحي القدس 3، طولكرم 8، سلفيت 1، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 115".

وسجلت حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وحالتان في الخليل.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 88 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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