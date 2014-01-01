أبو حسنه : رواتب موظفي الاونروا في الشرق الاوسط اليوم في البنوك

رام الله / سما /

قال المستشار الاعلامي للاونروا عدنان ابو حسنه ان رواتب موظفي الوكالة في مختلف مناطق عمليات الاونروا ستكون في البنوك بعد ظهر اليوم الاربعاء.

وقال ابو حسنه ان المفوض العام فيليب لازاريني وفريقه بذلوا جهودا مضنية لتوفير رواتب شهر نوفمبر الماضي وان الجهود مستمرة لدفع رواتب شهر ديسمبر في موعده.

وأضاف ان الوضع المالي للاونروا صعب فيما تتعرض الوكالة لهجمات سياسية غير مسبوقة وتجري محاولات مستمرة لاضعافها ونزع شرعيتها وهو ما يتعارض مع التفويض الممنوح لها من قبل المجتمع الدولي.

وبين ان لازاريني يخوض معركة كبرى من اجل استمرار تقديم الخدمات والتصدي على مدار الساعة لهجمات منظمة ومركزة تستهدف شرعية وجود الاونروا كاطار أممي يجب ان يستمر حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا.