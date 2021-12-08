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رسالة هامة من الأسرى الفلسطينيين إلى منتج فيلم "أميرة"

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة هامة من الأسرى الفلسطينيين إلى منتج فيلم "أميرة"



رام الله / سما /

بعث الاسرى داخل سجون الاحتلال "الاسرائيلية " ظهر اليوم الاربعاء 8/12/2021 برسالة هامة الى منتج فيلم أميرة ، مطالبين فيها مصر والقائمين على مهرجان الكرامة بضرورة منع بث الفيلم الكاذب المسيء للمناضلين الفلسطينيين الذين هم أعرف بظروفهم ،  ومحاسبته رسميًا وشعبيًا.

وفيما يلي نص الرسالة كاملة :

" غير مسموح لك أن تتحدث بشيء لا يخصك، فأنت بعيد عن واقع الأسرى وفيلمك هو من وحي الكذب ومثير للشبهات، فما عجز عنه الاحتلال أنت تريد تحقيقه، وندعو المسؤولين في مصر الحبيبة والقائمين على مهرجان الكرامة لمنع بث هذا الفيلم الكاذب والمبتهل والمسيء للمناضلين الفلسطينيين الذين هم أعرف بظروفهم بل ومحاسبته رسميًا وشعبيًا، فهذا بهتان عظيم على من هم أشرف الناس ومن خاضوا معارك الشرف والبطولة بالنيابة عن الأمة، ولن يوقف هذا الخسيس والمشبوه مسيرتنا النضالية في إنجاب سفراء حرية جدد".

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوانكم

الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

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