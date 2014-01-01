  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المرور بغزة تُحرِّر 31 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

حررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 31 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، في إطار الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: 8 مخالفات لسائقين بدون رخصة قيادة، و3 مخالفات لمركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب 18 مخالفات سير في الاتجاه المعاكس، ومخالفتين لقطع للإشارة الضوئية.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.

#المرور بغزة #مخالفات مرورية

الأكثر قراءة اليوم

الطريق للقنبلة النووية... كاميرات حساسة تلتقط صورا مفاجئة لإسرائيل من إيران

اسرائيل تعلن اكتمال بناء العائق الذكي على حدود غزة.. وغانتس يوجه رسالة لحماس

"نيويورك بوست" تكشف عن "جيش" للموساد في إيران وأهم عملياته وآخرها

شاهد: تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة

من هو خالد العتيبي الذي اعتقلته فرنسا للاشتباه به في قتل جمال خاشقجي؟

هارتس : الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتبنى خطًا شبه موحد بشأن قطاع غزة وهو كالتالي ..

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

أبو حسنه : رواتب موظفي الاونروا في الشرق الاوسط اليوم في البنوك

3 وفيات و319 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

صحيفة : القاهرة رفضت زيارة وفد حماس للقاهرة مؤخراً وإلى دول عربية أخرى

صحيفة : حماس قررت إنهاء حالة الهدوء والذهاب فعلياً نحو التصعيد مع الاحتلال

مصادر: الحكومة الإسرائيلية تماطل تجاه حل قضايا غزة وتربطها بملف الأسرى

الاتصالات الفلسطينية