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إعادة أقدم وأندر لوح في التاريخ إلى العراق

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة أقدم وأندر لوح في التاريخ إلى العراق



وكالات / سما /

استعاد العراق "لوح جلجامش" الذي يعد أقدم وأندر لوح موجود في التاريخ الإنساني بعد نحو 30 عاما من سرقته خلال حرب الخليج الأولى عام 1991.  

وقالت وزارة الثقافة العراقية إن اللوح هو أحد ألواح ملحمة جلجامش الذي يعود تاريخه لعام 3500 قبل الميلاد.

وأعلنت أن العراق تسلم اللوح الأثري من الملحمة "التي تعد إحدى أقدم الأعمال الأدبية في التاريخ" وأضافت أن ذلك تم بعد ما وصفته بـ "الحدث الكبير" المتمثل باستعادة 17 ألف قطعة آثارية دفعة واحدة أواخر تموز الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب الوزارة فإن "اللوح الأثري مصنوع من الطين وكُتب عليه بالمسمارية جزءٌ من "ملحمة جلجامش" التي تعد أحد أقدم الأعمال الأدبية للبشرية، وتروي مغامرات أحد الملوك الأقوياء لبلاد ما بين النهرين في سعيه إلى الخلود".

وأشارت الوزارة إلى أن العراق استعاد في الوقت ذاته قطعة أثرية أُخرى تسمى بالكبش السومري.

#العراق #لوح #التاريخ الاسباني #ملحمة جلجامش #السومري

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