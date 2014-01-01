  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

روسيا تعتزم تصنيع توربينات هيدروجينية لتوليد الكهرباء

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تعتزم تصنيع توربينات هيدروجينية لتوليد الكهرباء



وكالات / سما /

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منصوروف، أن روسيا تقوم في غضون 5 أو 6 أعوام بتصنيع توربينات تستخدم الهيدروجين كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس الروسي الإيطالي المشترك للتعاون الصناعي والمالي.

وقال:" إننا نعوّل على إنجاز المشروع الخاص بتصنيع توربينات هيدروجينية تستخدم الهيدروجين، بصفته وقودا بيئيا نقيا، لتوليد الطاقة الكهربائية".

وأضاف الوزير أن المهندسين الروس قد أطلقوا نماذج اختبارية للحافلات الهيدروجينية. وأعاد إلى الأذهان أن الإنتاج الصناعي المتسلسل لتلك الحافلات سيبدأ في البلاد بحلول عام 2023.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في وقت سابق أن روسيا دخلت، حسب تقييم الخبراء، في قائمة البلدان الرائدة في مجال التخلي عن الهيدروكربونات وأضاف أن حصة الطاقة التي يتم توليدها من دون تشغيل الكربون تجاوزت في روسيا 40%. وأضاف قائلا:" إذا أخذنا في الاعتبار  الغاز الطبيعي فإن تلك النسبة ترتفع إلى 86%".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده تسعى إلى إنجاز مشروع  الحياد الكربوني ( التخلي التام عن استخدام الهيدروكربونات) بحلول عام 2060

#توربين هيدروجيني #روسيا #الكهرباء #توليد الكهرباء #الهيدروجين #الطاقة

الأكثر قراءة اليوم

الطريق للقنبلة النووية... كاميرات حساسة تلتقط صورا مفاجئة لإسرائيل من إيران

اسرائيل تعلن اكتمال بناء العائق الذكي على حدود غزة.. وغانتس يوجه رسالة لحماس

"نيويورك بوست" تكشف عن "جيش" للموساد في إيران وأهم عملياته وآخرها

من هو خالد العتيبي الذي اعتقلته فرنسا للاشتباه به في قتل جمال خاشقجي؟

أسعار صرف العملات

شاهد: تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة

رد فعل منصور عباس عندما طلب منه في الكنيست إدانة الهجمات ضد اليهود بالقدس (فيديو)

الأخبار الرئيسية

صحيفة : القاهرة رفضت زيارة وفد حماس للقاهرة مؤخراً وإلى دول عربية أخرى

حالة وفاة و105 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة

صحيفة : حماس قررت إنهاء حالة الهدوء والذهاب فعلياً نحو التصعيد مع الاحتلال

مصادر: الحكومة الإسرائيلية تماطل تجاه حل قضايا غزة وتربطها بملف الأسرى

اصابة مستوطنة بجراح خطرة في عملية طعن بالشيخ جراح واعتقال المنفذة

الاتصالات الفلسطينية