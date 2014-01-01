افتتاح جدارية في قلقيلية تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قلقيلية / سما /

افتتحت فعاليات محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، جدارية فنية تعزز مواءمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالبيئة، أسوة بكافة الشرائح المجتمعية، حيث تم اختيار شارع المدارس بمدينة قلقيلية لتمثيل هذه الجدارية.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة خلال افتتاح الجدارية، "نحن بأمس الحاجة للالتفات للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء بكلمة بسيطة أو بسمة تمنحهم الأمل، وتحفزهم على التحدي والإبداع، وواجبنا أن ندعمهم ونقدم لهم الرعاية بكل السبل المتاحة".

وأضاف، إن هذه الفئة هي جزء أصيل من مجتمعنا، فمنهم أسرى، وشهداء، ومنهم قادات وطنية سياسية، واجتماعية، ترك بصمات مؤثرة.

بدورها، أوضحت نادية أبو ذياب ممثلة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن اختيار الجدارية جاء بمنطقة حيوية تحتوي على ثلاث مدارس، وتشهد يوميا حركة نشطة للمواطنين، وستكون ملفتة لهم، للاطلاع عليها، ومشاهدة الكلمات التي تحتويها.

وأضافت: الجدارية عبارة عن لوحة فنية تحتوي على شخص من ذوي الإعاقة يجلس على كرسي متحرك، وتنبع منه فقاعات تنتشر بالسماء، حيث تحمل كل فقاعة حق من حقوقه التي يطالب بها، كالحق في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، والتنقل، والمساواة.

كما أعربت عن أملها ان يتم العمل على قدم وساق لدعم تلك الحقوق، ومنحها لهم.

من جهته، بين مدير مديرية التربية والتعليم في قلقيلية أمين عواد، أن الوزارة تضع نصب أعينها هذه الفئة، وتعمل جاهدة على تعزيز قدارتهم، ومساعدتهم على رسم مستقبلهم، من خلال توفير برامج تحفيزية لهم تعنى بمواهبهم، مشيرا إلى أن الاهتمام بهم مسؤولية المجتمع كافة، وليست منوطة فقط بجهة معينة.