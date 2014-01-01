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مقتل 3 أشخاص إثر تحطم مروحية عسكرية كان على متنها قائد الأركان الهندي

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 3 أشخاص إثر تحطم مروحية عسكرية كان على متنها قائد الأركان الهندي



وكالات

قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية تنقل قائد هيئة الأركان الهندية الجنرال، بيبين راوات، اليوم الأربعاء، في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد على ما ذكرت فرق الإغاثة في مكان الحادث.

وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة "تعرضت مروحية من طراز إم أي-17ف5 تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال، بيبين روات، لحادث اليوم (الأربعاء) قرب كونور في تاميل نادو".

وتابع البيان "أمرنا بفتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث".

وأوضح ضابط كبير في الجيش لوكالة "فرانس برس" أن الجنرال راوات وزوجته كانا في المروحية إلى جانب ضباط آخرين في طريقهم إلى كلية الدفاع "Defence Services Staff College".

وقال مسؤول في فرق الانقاذ في كونور لوكالة "فرانس برس": "ثمة ثلاثة إلى أربعة جرحى أيضا في موقع الحادث لكننا نجهل هوية القتلى".

وأضاف "نقل بعض الجرحى إلى المستشفى" موضحا أن حوالى عشرين آلية لفرق الإطفاء في المكان لإطفاء حريق.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها محطات التلفزيون الإخبارية حطام المروحية الذي اندلعت فيه النيران في موقع الحادث في منطقة حرجية كثيفة قرب وجهتها النهائية في منطقة نيلغيريس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المروحية أقلعت من قاعدة لسلاح الجوي في سولور بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

والجنرال بيبين راوات (63 عاما) المقرب من رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، هو أول رئيس لهيئة الأركان في الهند بعدما استحدثت الحكومة الهندية هذا المنصب العام 2019.

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