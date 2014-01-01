ماذا قال مدرب الوطني بعد خماسية الأردن؟

الدوحة / سما /

عبّر مكرم دبدوب المدير الفني لمنتخب فلسطين, عن أسفه بعد الخسارة المدوية أمام الأردن (1-5), ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لكأس العرب.

وقال دبدوب في تصريحات لقناة "الكأس" القطرية, إن النتيجة الثقيلة لا تعكس أداء اللاعبين في المباراة, مبينا أن المنتخب سيكون أفضل في تصفيات أمم آسيا الصيف القادم.

وأضاف: "الغيابات لعبت دورا كبيرا في النتائج التي حققناها بكأس العرب (...), سنحاول إصلاح الأمور في وقت قريب".

ولم يحقق منتخب فلسطين سوى نقطة واحدة في البطولة خلال 3 مباريات, إذ تعادل مع السعودية (1-1), في حين خسر أمام المغرب (0-4), والأردن (1-5).