وزارة الإعلام تنعى عمود صحافة فلسطين حسن البطل

رام الله / سما /

تنعى وزارة الإعلام الفلسطينية اليوم الأربعاء ، الصحافي البارع حسن البطل، الذي غيّبه الأجل المحتوم صباح اليوم.

وتؤكد أن رحيل فتى طيرة حيفا، وخريج جامعات دمشق، ومحرر إذاعة فلسطين في بغداد، ومحرر مجلة "فلسطين الثورة" في بيروت، وكاتب عمود "أطراف النهار في " الأيام" خسارة ثقيلة لفلسطين وصحافتها، تختزل النكبة والعودة والإصرار.

وترى الوزارة في أن سيرة البطل ومسيرته المهنية، وسجله الذي يفيض بالإبداع والعطاء والجوائز ستظل مدرسة في الإعلام الفلسطيني والعربي، ومنارة تهتدي بها الأجيال الصحافية المتعاقبة.