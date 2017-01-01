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الاحتلال يمنع لجنة اعمار الخليل من ترميم 12 منزلا في البلدة القديمة

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لجنة إعمار الخليل من استكمال مشروع ترميم 12 منزلا في البلدة القديمة من الخليل.

وقال مدير عام لجنة اعمار الخليل عماد حمدان ، إن قوات الاحتلال أوقفت عمل اللجنة في حارة الجعبري من البلدة القديمة، ومنعت العمال من استكمال الأعمال المطلوبة.

واعتبر حمدان أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة الاحتلال الهادفة للإضرار بهذا الموروث التاريخي، وتغير ملامحه الثقافية والحضارية، من خلال منع أعمال الترميم والصيانة في تلك المنطقة، لحماية هذا المورث، المدرج على لائحة التراث العالمي لدى "اليونسكو" منذ العام 2017.

وأضاف أن الاحتلال يمنع ويعيق عمليات الترميم والصيانة في البلدة القديمة بشكل كبير، وذلك للإبقاء على المنازل والمحال التجارية في تلك المنطقة خالية من المواطنين، وغير مهيأة للاستخدام أو للسكن، لترك المجال للمستوطنين، للاستيلاء عليها.

#البلدة القديمة #الاحتلال

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