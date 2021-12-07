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شاهد: تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة



وكالات

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمراسم استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالعاصمة القطرية الدوحة، يظهر موكبه "المهيب"، والخيالة في مرافقته.

وتداول النشطاء مقطع الفيديو، وعلق العديد بالثناء والقيمة لهذا الاستقبال، كما نشرته إذاعة قطر الرسمية، معلقة بالقول: "من استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الاستراتيجية بين قطر وتركيا".

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