اشتية ينعى الصحفي والكاتب البطل: غيابه خسارة كبيرة

رام الله / سما /

نعى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إلى الأسرة الصحفية والحركة الوطنية وإلى عموم أبناء شعبنا في الوطن والشتات، أحد أعمدة الصحافة الوطنية، الكاتب والصحفي الكبير حسن البطل.

وقال رئيس الوزراء: إن الراحل البطل نذر قلمه للدفاع عن الحقوق الوطنية لشعبنا، واصفا إياه بالمحارب الوطني والمثقف الثوري، معتبرا غيابه خسارة كبيره للشعب الفلسطيني في وقت نحن أحوج ما نكون لقلمه وفكره وعطائه.

وتقدم رئيس الوزراء بصادق مشاعر العزاء من عائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.