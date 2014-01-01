أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية والفلسطينية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، معاريف، يديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "هآرتس":

- الكشف عن وثيقة لوزارة الصحة حول تورطها بخطف أولاد مهاجرين من اليمن والقاء المسؤولية عليها في فصل الأطفال عن عائلاتهم واختفائهم

- على خلفية التخوف من اجتياح روسيا لأوكرانيا تحدّث الرئيس الأميركي بايدن مع نظيره بوتين لمدة ساعتين وهدده بفرض قوبات اقتصادية وأخرى على روسيا

- محكمة في هولندا ترد دعوى قدمها إسماعيل زيادة من غزة ضد وزير الجيش بيني غانتس بعد أن قتل الجيش والدته وستة من أفراد عائلته خلال الحرب على غزة عام 2014.

"يديعوت احرونوت":

- الشاهد ضد نتنياهو في المحكمة: هو حاول سرقة أموال الدولة لاحتياجاته الخاصة

- معطيات جديدة حول الفوارق الاجتماعية بالجيش الإسرائيلي: 76 بالمائة من خريجي الدورات المهمة جدا هم من منطقة تل ابيب

- وضع العمال الأجانب والمهاجرين صعب للغاية ويعاملون على أنهم عبيد: الحكومة الإسرائيلية تشجع المتاجرة بالبشر

"معاريف":

- نفتالي بينت: لن نتوقف ولا ثانية عن طرد الأرواح الشريرة من المنطقة ملمحا على قصفت ميناء اللاذقية

- إنهاء بناء الجدار على الحدود مع غزة.. طوله 65 كم وتكلفته 3.5 مليار شاقل

- حيفتس: نتنياهو واصل محاولاته نهب أموال الدولة

- الحكم على إسرائيلي هدد نتنياهو بالقتل لمدة 9 أشهر لخدمة الجمهور

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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

تصدر وصول الرئيس محمود عباس إلى العاصمة التونسية، في زيارة دولة، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

كما تناولت تنفيذ الاحتلال عمليات هدم وتجريف وتخريب واسعة بالضفة ومنع استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يصل تونس في زيارة دولة قادماً من الجزائر

- نيابة عن الرئيس: أبو عمرو يطلق رؤية فلسطين 2020-2030

- هدم وتجريف في الضفة والاحتلال يمنع استكمال أعمال الترميم في الحرم الإبراهيمي

- اشتية: الدعم الجزائري سيساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية

- سلطان عمان وولي العهد السعودي يؤكدان أهمية التوصل لتسوية شاملة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي

- المفوضية السامية: أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية كارثية

- الأردن يلزم القادمين إليه بإجراء فحص "كورونا" قبل 72 ساعة من القدوم

- اشتية يدعو للتحقيق في دفن إٍسرائيل للنفايات للنووية والكيماوية والصلبة في أراضينا

- وفاة و337 إصابة بـ"كورونا"

- خمسة أسباب لأعمق أزمة مالية تواجهها السلطة الوطنية

- مؤتمر مكافحة الفساد يوصي بإقرار مجموعة من السياسات الفعالة والتدابير الوقائية

* "الأيام":

- المفوضية السامية: أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني في أرضه المحتلة "كارثية"

- الرئيس يبدأ زيارة دولة إلى تونس

- إصابات خلال مواجهات في دير نظام

- عمليات هدم وتجريف في محافظات عدة

- واشنطن: موقفنا من النشاط الاستيطاني واضح ولم يتغير

- تقرير: الاحتلال أصدر 797 أمر هدم لمنشآت يملكها فلسطينيون العام الماضي

- محكمة هولندية ترد استئناف فلسطيني لمحاكمة غانتس بسبب قتل أفراد عائلته

- الاحتلال يمنع أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي

- الاحتلال يدشن "عائقاً" جديداً حول القطاع بطول 65 كم يشمل جداراً تحت الأرض

- قناة عبرية: تنظيم يهودي سري في الرملة يخطط لمهاجمة فلسطينيين

- "كورونا": وفاة و337 إصابة جديدة

- الأردن يلزم القادمين إليه بإجراء فحص "كورونا" قبل 72 ساعة

* "القدس":

- الرئيس عباس يصل تونس بعد اختتام زيارته للجزائر

- الاحتلال ينفذ عمليات هدم وتجريف وتخريب واسعة بالضفة ويمنع استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي

- أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية كارثية

- جيش الاحتلال يحتفل باستكمال الجدار حول غزة

- محكمة الاستئناف في لاهاي ترفض طعن عائلة زيادة بحق غانتس وتمنحه الحصانة

- واشنطن تؤكد التزامها بفتح القنصلية وتعرب مجدداً عن معارضتها للاستيطان

- لافروف يزور رام الله وتل أبيب يوم الأحد المقبل

- وفاة و337 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع