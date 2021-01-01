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الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات في عدد من القرى والبلدات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 12 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة، بعد مداهمة منازل المواطنين والعبث في محتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال  الأسيرة المحرر شروق البدن (28 عامًا)، من سكان بلدة تقوع، فيما اعتقلت الأسير المحرر أمير طقاطقة من بلدة بيت فجار، والتي شهدت أيضًا اعتقال الشبان: محمد ثلجي، محمد ديرية، كرم ديرية.

وفي بيت ساحور، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: إياد العسليني، ولؤي العسليني، وأحمد شعيبات.

فيما اعتقلت قوات أخرى، الأسير المحرر عبد الكريم الحلبي من بلدة روجيب شرق نابلس، إلى جانب اعتقال بشير أبو جيش من بيت دجن، وإسلام الشرفا، وشرار بني مفلح من بلدة بيتا، وجميعهم من نابلس.

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