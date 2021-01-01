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المرور بغزة تنشر حالة الطرق في شوارع غزة اليوم الأربعاء

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أفادت إدارة المرور والنجدة، صباح اليوم الأربعاء، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت الإدارة إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة، والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وأشارت إلى استمرار الإغلاق الكلي لشارع الجلاء المسار الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة المسار الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.

#المرور بغزة #غزة #الطريق

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