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الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين بينهم أسيرة محررة من بيت لحم

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين، بينهم أسيرة محررة من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.  

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الاسيرة المحررة شروق محمد موسى البدن (28 عاما)، من بلدة تقوع شرقا، وامير مراد طقاطقة (19 عاما)، ومحمد إبراهيم ثلجي، ومحمد إبراهيم ديرية (17 عاما) ، وكرم مشرف ديرية (19 عاما)، وجميعهم من بلدة بيت فجار، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

ومن مدينة بيت ساحور، اعتقلت قوات الاحتلال: قصي اياد العسليني (23 عاما)، ولؤي هيثم العسليني (20 عاما)، واحمد عبدالله شعيبات (27 عاما).  

#الاحتلال #بيت لحم

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