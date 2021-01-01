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استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 05:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة



القدس المحتلة/سما/

أشار استطلاع للرأي أجراه معهد "أبحاث الأمن القومي في إسرائيل" إلى أن الغالبية في المجتمع الإسرائيلي تعتبر أن الجيش لم ينتصر في حروبه الأخيرة.

وقالت تسيبي يسرائيلي الباحثة في المركز في تصريح لقناة I24news أن "استطلاعا مماثلا تم إجراؤه بعد حرب لبنان عام 2006 وكانت النتائج مطابقة".


وحسب الاستطلاع، بات الشعور السائد في إسرائيل أن "الجيش لم يعد قادرا على حسم المعارك في العقدين الأخيرين، وأن معادلة الهدوء وعدم وقوع ضحايا باتت بمثابة النصر في الحرب".

وجدد الاستطلاع "ثقة المجتمع الإسرائيلي بقوة الجيش وقدرته العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية، على كافة الجبهات في آن واحد".

واعتبر يسرائيلي أن "حربي عام 1967 و 1972 كانت بمثابة حرب على الوجود، بينما ومنذ حرب لبنان اعتاد المجتمع الإسرائيلي على مثل هذه الجولات، وباتت المعادلة الأمنية هي تثبيت الهدوء".

#الجيش الاسرائيلي #حرب لبنان

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