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منخفض جوي ماطر اليوم

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 04:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي ماطر اليوم



رام الله/سما/

تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

 ويتوقع في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الامطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

ويوم غد الخميس، يستمر تأثرالبلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و باردا ، وتسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

#طقس فلسطين #اجواء فلسطين #الارصاد الجوية الفلسطينية #آخر تطورات المنخفض الجوي

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