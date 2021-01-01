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المواصلات بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول حملة التخفيضات الأخيرة على رسوم الترخيص

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 04:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المواصلات بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول حملة التخفيضات الأخيرة على رسوم الترخيص



غزة/سما/

كشفت وزارة المواصلات بقطاع غزة، مساء يوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول حملة التخفيضات الأخيرة على رسوم الترخيص.

وقال، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة النقل والمواصلات بقطاع غزة خليل الزيان، إنّ "حملة تخفيض رسوم الترخيص شملت مكاتب التاكسيات ومكاتب التأجير والورش الفنية ومعارض السيارات".

وأضاف الزيان خلال حديثه لقناة (الأقصى) أن كل منشأة لها علاقة بوزارة النقل والمواصلات وتدفع رسوم ترخيص، سيشملها تخفيض رسوم الترخيص.
 
وأوضح أن تخفيض رسوم الترخيص، يخدم فئة كبيرة من الشعب الفلسطيني من تجار السيارات وأصحاب الورش والمهن المتعلقة بوزارة النقل والمواصلات.

وأكد على أن الوزارة تدرس الكثير من الإجراءات للتخفيف عن الشعب الفلسطيني في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه الحملات لاقت استحساناً من المواطنين، حيث وصلت نسبة التخفيضات إلى 23 ألف مركبة تم ترخيصها في الحملة الأخيرة.

وتابع: "إن الهدف من حملات تخفيض الرسوم على الحرف والمركبات هو تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وهذا ما تسعى إليه في وزارة النقل والمواصلات"، مضيفاً: "ندرس تمديد فترة حملة التخفيضات أكثر من ثلاثة شهور بعد هذا الإقبال الكبير من المواطنين".

وأردف: "سنشهد إجراءات جديدة من شرطة المرور لتعزيز سلامة المواطنين وضبط الحالة المرورية"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن وزارته ليس لديها مانع في تقسيط المبالغ المفروض دفعها من المواطنين للتسهيل عليهم.

#وزارة المواصلات بقطاع غزة #رسوم الترخيص

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