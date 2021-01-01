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قائمة الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري الأبطال

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 03:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري الأبطال



وكالات/سما/

التحق أتلتيكو مدريد بركب المتأهلين للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع انتهاء مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة السادسة الأخيرة لدور المجموعات "للتشامبيونز ليغ".

وجاء تأهل أتلتيكو مدريد بعد فوزه المثير على بورتو البرتغالي (3-1) في عقر داره في الةقت القاتل للقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو.

واستفاد الفريق الإسباني من هزيمة ميلان في عقر داره أمام ضيفه فريق ليفربول الإنجليزي (1-2) في المباراة التي جمعتهما في الوقت ذاته، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وفي ما يلي قائمة الأندية المتأهلة حتى الآن لدور الـ16 من دوري الأبطال:


المجموعة الأولى (A):

1- مانشستر سيتي (إنجلترا)

2- باريس سان جيرمان (فرنسا)

المجموعة الثانية (B):

1- ليفربول (إنجلترا)

2- أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

المجموعة الثالثة (C):
1- أياكس أمستردام (هولندا)

2- سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

المجموعة الرابعة (D):

1- ريال مدريد (إسبانيا)

2- إنتر ميلان (إيطاليا)

المجموعة الخامسة (E):

بايرن ميونيخ (ألمانيا)


المجموعة السادسة (F):

مانشستر يونايتد (إنجلترا)

المجموعة السابعة (H):

تشيلسي ا(إنجليزا)

يوفينتوس (إيطاليا).

#دوري أبطال أوروبا

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