ليفربول يقضي على آمال ميلان.. وصلاح يحقق أرقاما قياسية جديدة (فيديو)

روما/سما/

قضى ليفربول الإنجليزي على آمال مضيفه ميلان الإيطالي في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بفوزه عليه 2-1 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية.



وكان فيكايو توموري سباقا للتسجيل لميلان الإيطالي، قبل أن يعدل النجم المصري محمد صلاح النتيجة في الدقيقة 36. وجاء الهدف الثاني لـ"الريدز" من أقدام ديفوك أوريغي في الدقيقة 55.

وكان ميلان بحاجة للفوز للتشبث بفرصة التأهل إلى دور الستة عشر، لكن لاعبي يورغن كلوب قضوا على آمال رفاق إبراهيموفيتش.

وأصبح ليفربول أول ناد إنجليزي يفوز بكل مبارياته في دور المجموعات في دوري الأبطال في موسم واحد، حيث احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة.



واحتل ميلان المركز الأخير بأربع نقاط في أول مشاركة له بدوري الأبطال منذ موسم 2013-2014، بينما تغلب أتليتيكو مدريد 3-1 على بورتو في المباراة الأخرى ليبلغ دور الستة عشر بعدما انتزع المركز الثاني برصيد سبع نقاط متقدما بنقطتين على منافسه البرتغالي.

من جهته، استغل صلاح هذا اللقاء لتعزيز سجل أرقامه القياسية، حيث ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى الإحصائيات والأرقام القياسية أن محمد صلاح رفع رصيده إلى 7 أهداف خلال مرحلة مجموعات دوري الأبطال خلال الموسم الحالي، لينفرد بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الريدز في موسم واحد من دور المجموعات.

كما بات النجم المصري أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفا في 5 مواسم متتالية لليفربول، حسب المصدر نفسه.