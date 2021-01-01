  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ليفربول يقضي على آمال ميلان.. وصلاح يحقق أرقاما قياسية جديدة (فيديو)

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 03:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يقضي على آمال ميلان.. وصلاح يحقق أرقاما قياسية جديدة (فيديو)



روما/سما/

قضى ليفربول الإنجليزي على آمال مضيفه ميلان الإيطالي في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بفوزه عليه 2-1 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية.


وكان فيكايو توموري سباقا للتسجيل لميلان الإيطالي، قبل أن يعدل النجم المصري محمد صلاح النتيجة في الدقيقة 36. وجاء الهدف الثاني لـ"الريدز" من أقدام ديفوك أوريغي في الدقيقة 55.

وكان ميلان بحاجة للفوز للتشبث بفرصة التأهل إلى دور الستة عشر، لكن لاعبي يورغن كلوب قضوا على آمال رفاق إبراهيموفيتش.

وأصبح ليفربول أول ناد إنجليزي يفوز بكل مبارياته في دور المجموعات في دوري الأبطال في موسم واحد، حيث احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة.


واحتل ميلان المركز الأخير بأربع نقاط في أول مشاركة له بدوري الأبطال منذ موسم 2013-2014، بينما تغلب أتليتيكو مدريد 3-1 على بورتو في المباراة الأخرى ليبلغ دور الستة عشر بعدما انتزع المركز الثاني برصيد سبع نقاط متقدما بنقطتين على منافسه البرتغالي.

من جهته، استغل صلاح هذا اللقاء لتعزيز سجل أرقامه القياسية، حيث ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى الإحصائيات والأرقام القياسية أن محمد صلاح رفع رصيده إلى 7 أهداف خلال مرحلة مجموعات دوري الأبطال خلال الموسم الحالي، لينفرد بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الريدز في موسم واحد من دور المجموعات.

كما بات النجم المصري أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفا في 5 مواسم متتالية لليفربول، حسب المصدر نفسه.

#اهداف محمد صلاح اليوم #مباراة ليفربول وميلان #ملخص مباراة ليفربول وميلان #اهداف مباراة ليفربول وميلان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن السلاح الفتاك الجديد للمقاومة والذي حيّر الاحتلال

الطريق للقنبلة النووية... كاميرات حساسة تلتقط صورا مفاجئة لإسرائيل من إيران

أبو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا لشهر نوفمبر

اسرائيل تعلن اكتمال بناء العائق الذكي على حدود غزة.. وغانتس يوجه رسالة لحماس

نجل الحويني: بئس ما فعلت! .. محمد صلاح يثير موجة غضب بسبب حديثه عن الخمور

بالفيديو: انفجارات ضخمة في مرفأ اللاذقية بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لها

محكمة الاستئناف في لاهاي ترفض طعن عائلة من البريج وتمنح غانتس الحصانة من جرائم الحرب

الأخبار الرئيسية

ايران

"نيويورك بوست" تكشف عن "جيش" للموساد في إيران وأهم عملياته وآخرها

الطاهر

الطاهر: حل الدولتين انتهى.. والفصائل تدرس بشكل جدي الوسائل لتطبيق التصعيد الشامل

تفاصيل جديدة عن "الجاسوس الإيراني" في منزل غانتس: "فشل مهني" وتوبيخ اثنين من قادة الشاباك

حماس تحذر إسرائيل: الوضع في قطاع غزة لم يعد يطاق.. وكل الاحتمالات واردة

الاسرى

هآرتس: باعتقال إسرائيل 500 “دون محاكمة”.. المضرب عن الطعام أبو هواش: أين العالم؟

الاتصالات الفلسطينية