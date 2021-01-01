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الصحة العالمية: لا مبرر للتشكيك بفعالية اللقاحات الحالية ضد "أوميكرون"

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 03:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: لا مبرر للتشكيك بفعالية اللقاحات الحالية ضد "أوميكرون"



وكالات/سما/

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه "ليس هناك أي مبرر" للتشكيك بفعالية اللقاحات المتوفرة حاليا ضد كورونا في الحماية من متحور "أوميكرون" الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

وقال مايكل راين، المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحّة العالمية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتحورات حتى الآن، من حيث شدة المرض والاستشفاء، وليس هناك أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك مع أوميكرون".

وأضاف أن "السلوك العام (لمتحور أوميكرون) الذي نلاحظه حتى الآن لا يظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، فإن بعض الأماكن في إفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف بالمقارنة مع تلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس".

ورصد متحور "أوميكرون" للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ثم انتشر في حوالي 57 دولة حول العالم.

#منظمة الصحة العالمية #لقاح كورونا #وباء كورونا #أوميكرون

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