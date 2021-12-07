تعادل بطعم الفوز لمصر على الجزائر في كأس العرب 2021 (فيديو)

تعادل المنتخبان المصري والجزائري (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، في ختام منافسات الجولة الختامية ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.
وسجل المدافع الجزائري محمد أمين توغاي هدف التقدم لمنتخب "محاربي الصحراء" مبكرا في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.
فيديو | #الجزائر تتقدم 1 - 0 #مصر عبر توقاي د19 ... #مونديال_العرب pic.twitter.com/xrYd1KDB3X— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2021
ورد المصري عمرو السولية بهدف التعادل "للفراعنة" بتسديدة من ضربة جزاء بعد مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء المقام على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.
فيديو.. هدف تعادل مصر 1-1 مع الجزائر عبر السولية د60 في #مونديال_العرب.#كأس_العرب #مصر_الجزائر pic.twitter.com/B7KXdNHxVB— صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 7, 2021
وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقا بمعيار "اللعب النظيف" على نظيره الجزائري، الذي حصل لاعبه ياسين تيطراوي على البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الأمر الذي رجح كفة "الفراعنة".