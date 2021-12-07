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تعادل بطعم الفوز لمصر على الجزائر في كأس العرب 2021 (فيديو)

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعادل بطعم الفوز لمصر على الجزائر في كأس العرب 2021 (فيديو)



الدوحة/سما/

تعادل المنتخبان المصري والجزائري (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، في ختام منافسات الجولة الختامية ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.

وسجل المدافع الجزائري محمد أمين توغاي هدف التقدم لمنتخب "محاربي الصحراء" مبكرا في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.


ورد المصري عمرو السولية بهدف التعادل "للفراعنة" بتسديدة من ضربة جزاء بعد مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء المقام على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.



وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقا بمعيار "اللعب النظيف" على نظيره الجزائري، الذي حصل لاعبه ياسين تيطراوي على البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الأمر الذي رجح كفة "الفراعنة".

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