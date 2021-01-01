  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران: العقوبات الأمريكية الأخيرة على كيانات إيرانية لن تمنح ورقة ضغط وتنبئ بانعدام الجدية

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: العقوبات الأمريكية الأخيرة على كيانات إيرانية لن تمنح ورقة ضغط وتنبئ بانعدام الجدية



طهران /سما/

أعلنت إيران أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على كيانات إيرانية لن تمنح ورقة ضغط لواشنطن، معتبرة أن هذه العقوبات تنبئ بـ"انعدام الجدية وحسن النية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إنه "حتى وسط محادثات فيينا لا يمكن للولايات المتحدة التوقف عن فرض عقوبات على إيران".

وأشار إلى أن واشنطن لا يمكنها فهم أن العقوبات تتنافى مع تحقيق انفراجات دبلوماسية. 

وتابع أن "هذه العقوبات لن تمنح ورقة ضغط وتنبئ بانعدام الجدية وحسن النية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن فرض عقوبات على 15 فردا وأربعة كيانات في إيران وسوريا وأوغندا، تستهدف القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية وقائد الباسيج غلام رضا سليماني.

#ايران #العقوبات الأمريكية #الاتفاق النووي #سعيد خطيب زادة #محادثات فيينا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن السلاح الفتاك الجديد للمقاومة والذي حيّر الاحتلال

أبو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا لشهر نوفمبر

الطريق للقنبلة النووية... كاميرات حساسة تلتقط صورا مفاجئة لإسرائيل من إيران

اسرائيل تعلن اكتمال بناء العائق الذكي على حدود غزة.. وغانتس يوجه رسالة لحماس

نجل الحويني: بئس ما فعلت! .. محمد صلاح يثير موجة غضب بسبب حديثه عن الخمور

بالفيديو: انفجارات ضخمة في مرفأ اللاذقية بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لها

محكمة الاستئناف في لاهاي ترفض طعن عائلة من البريج وتمنح غانتس الحصانة من جرائم الحرب

الأخبار الرئيسية

ايران

"نيويورك بوست" تكشف عن "جيش" للموساد في إيران وأهم عملياته وآخرها

الطاهر

الطاهر: حل الدولتين انتهى.. والفصائل تدرس بشكل جدي الوسائل لتطبيق التصعيد الشامل

تفاصيل جديدة عن "الجاسوس الإيراني" في منزل غانتس: "فشل مهني" وتوبيخ اثنين من قادة الشاباك

حماس تحذر إسرائيل: الوضع في قطاع غزة لم يعد يطاق.. وكل الاحتمالات واردة

الاسرى

هآرتس: باعتقال إسرائيل 500 “دون محاكمة”.. المضرب عن الطعام أبو هواش: أين العالم؟

الاتصالات الفلسطينية