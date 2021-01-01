غانتس من الضفة يوعز بمواصلة العمليات ضد خلايا المقاومة

القدس المحتلة /سما/

أوعز وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الثلاثاء، بضرورة الاستمرار في الأنشطة العسكرية التي تم الشروع فيها للقضاء على “خلايا الإرهاب” في الضفة الغربية.

وأكد غانتس في أعقاب تقييم للأوضاع أجراه في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، على ضرورة زيادة اليقظة في ضوء الهجمات الأخيرة التي نفذها فلسطينيون.

وقام غانتس بالتحليق بطائرته في سماء بعض مناطق الضفة الغربية وخاصة مراكز المواجهات والاحتكاك اليومي.

وأطلع غانتس على الخطوات التي اتخذت من قبل قيادة الجيش الإسرائيلي بالضفة للتعامل مع ما يسمى “الجريمة القومية” التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين وقوات الجيش، والعمل على زيادة عدد الوحدات العسكرية في مراكز الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين.