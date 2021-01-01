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مسيرة للمعارضة الإسرائيلية ضد حكومة بينيت

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة للمعارضة الإسرائيلية ضد حكومة بينيت



القدس المحتلة /سما/

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم الثلاثاء، في ساحة هابيما للاحتجاج على الحكومة الحالية التي يتزعمها نفتالي بينيت، واتهامه بمحاولة الإضرار بـ “الهوية اليهودية لإسرائيل”.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المشاركين هم من أنصار أحزاب المعارضة، وشارك فيها أعضاء كنيست من الليكود والصهيونية الدينية وغيرها.

وتركزت الاحتجاجات على شراكة حكومة بينيت – لابيد، مع حزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس والذي رفعت له صورة مع يحيى السنوار قائد حركة حماس ووصفوهم بـ “الإرهابيين”.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “الملك بيبي” (في إشارة لنتنياهو)، وأخرى منها “بينيت خطر على إسرائيل” .. “أعيدوا إلينا الديمقراطية”.

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