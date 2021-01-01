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محامي الشيخ رائد صلاح: الاحتلال يماطل في تحديد يوم للإفراج عنه

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
محامي الشيخ رائد صلاح: الاحتلال يماطل في تحديد يوم للإفراج عنه



القدس المحتلة /سما/

أكد عضو طاقم الدفاع عن الأسير الشيخ رائد صلاح المحامي خالد زبارقة، أن الاحتلال يمارس التعسف والظلم بحقه.

وقال زبارقة في تصريحات له، إن الاحتلال يماطل في تحديد يوم للإفراج عن الشيخ رائد صلاح، علماً أن هذا الشهر هو الأخير له في الأسر بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 17 شهراً.

وأضاف بأنه من المفترض الإفراج عن الشيخ رائد بين تاريخ ١٣/١٢/٢٠٢١  و  ٢٤/١/٢٠٢٢، وفقا لتاريخ اعتقاله.

واعتبر أن عدم تحديد تاريخ معين للإفراج عن الشيخ رغم أن ذلك من أبسط حقوق أي أسير؛ "هو إمعان في الظلم بحقه بعد سلسلة كاملة من الإجراءات التي اتبعها الاحتلال بحقه، ومنع تنظيم استقبال يليق به".

وكانت عائلة الشيخ رائد صلاح كشفت قبل أيام عن الظروف القاسية التي يعيشها في عزله الانفرادي الذي بدأ منذ لحظة اعتقاله قبل ١٧ شهرا؛ حيث يمنع من التواصل مع الأسرى ومحروم من إدخال الكتب والصحف بمختلف أنواعها؛ ولا يرى أحدا ولا يكلم أحدا إلا زوجته وأبناءه مرة كل شهر أو أكثر.

#الشيخ رائد صلاح #العزل الانفرادي #السجون الاسرائيلية

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