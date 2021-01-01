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تحديد موعد صرف مخصصات الشهداء والجرحى بالضفة وغزة

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد صرف مخصصات الشهداء والجرحى بالضفة وغزة



رام الله /سما/

أعلنت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، مساء اليوم الثلاثاء، موعد وآلية صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت المؤسسة في تصريح نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم صرف المخصصات، غداً الأربعاء بنسبة 75% من المخصص، وبحد أدني 1650 شيكلاً.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه سيتم صرف المخصصات في محافظات الضفة الغربية عبر بنك البريد الفلسطيني، ومن خلال بطاقات الصرف الآلي لمن حصلوا عليها.

وفي قطاع غزة، أكدت المؤسسة أنه سيتم صرف المخصصات من خلال محلات الصرافة المعتمدة للصرف كما الأشهر السابقة.

ولفتت إلى أنه يمكن أن يتم الصرف اليوم الثلاثاء بعد العصر عبر الصرافات الآلية للبريد في الضفة من خلال مراكز الصرافة في غزة.

#مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى #مخصصات أسر الشهداء والجرحى #قطاع غزة #الضفة الغربية

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