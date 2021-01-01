وزير التنمية يبحث مع الاتحاد الأوروبي تطوير منظومة الخدمات المقدمة للأُسر

رام الله /سما/

بحث وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني مع ادواردو كومو نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، ومدير مشروع تعزيز نظام المتابعة والتقييم ستيفاني روسو سبل تعزيز التعاون والشراكة لتطوير رزمة التدخلات التي تقدمها للوزارة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي للأسر المستفيدة من خدمات وبرامج وزارة التنمية.

وتحدث د. مجدلاني خلال اللقاء قائلاً ” أن الحكومة الفلسطينية تبنت مفهوم الفقر متعدد الأبعاد لمكافحة الفقر في فلسطين ذلك لتقليل فجوة الفقر التي تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في ظل قلة الموارد وارتفاع عدد السكان والازمات المستمرة والتي كان آخرها أزمة تفشي فيروس كورونا”.

وتابع د. مجدلاني “الوزارة بصفتها قائد قطاع الحماية الاجتماعية شكلت اللجنة الوطنية لاعداد استراتيجية الفقر متعدد الأبعاد ذلك بالتعاون مع الأسكوا وجماعة الدول العربية”.

وأوضح د.مجدلاني أن الوزارة تملك رؤية استراتيجية واضحة للانتقال بالأسر من حالة الاحتياج نحو الانتاج والانخراط في عملية التنمية المستدامة، والاستمرار بسياسة الحماية والرعاية الاجتماعية.

وأكد مجدلاني أن الوزارة تحرص على التعاون والتنسيق المشترك مع كل الشركاء في اطار تكاملي للنهوض برزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيراً أن الفريق الفني في الوزارة لمتابعة المشاريع يعمل على والمقاربة بينها في اطار تكاملي شامل لكل الخدمات والتدخلات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع الشركاء.

ونوه د.مجدلاني الى أن غدا الأربعاء الثامن من ديسمبر سيشهد في تمام العاشرة صباحاً سيشهد إطلاق السجل الوطني الاجتماعي ودليل خدمات المواطن خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكداً على أهمية السجل الوطني الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة والاطفال والمسنين والمرأة وكل الفئات الضعيفة والمهمشة.

من جانبه، أكد كومو على مواصلة التعاون والشراكة مع الوزارة لتطوير رزمة الخدمات وتوفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة وتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة لتحقيق الحماية والرعاية والتمكين لتلك الأسر.

وشارك في اللقاء الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط عاصم خميس والوكيل المساعد للتنمية المجتمعية رولا نزال ومدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية ابتسام الحصري ومدير عام الادارة العامة للتخطيط منال أبو رمضان ومستشار الوزير للمشاريع سونيا الحلو.