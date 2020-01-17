  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تجدد الاعتقال الاداري بحق شاب من بيت لحم للمرة الخامسة

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تجدد الاعتقال الاداري بحق شاب من بيت لحم للمرة الخامسة



بيت لحم /سما/

جددت قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الاداري للاسير رمزي محمد الهريمي” من سكان مدينة بيت لحم للمرة الخامسة على التوالي لمدة ستة اشهر.

وصادق قاضي عسكري في محكمة عوفر العسكرية على قرار التجديد الصادر عن جهاز المخابرات معتمدا على الملف السري الذي يحظر على الاسير ومحامية من الاطلاع على المواد الواردة فيه بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات التي تضمنها الملف، الا ان ممثل النيابة العسكرية اكتفى بالقول ان الهريمي يشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها وهو من نشطاء حركة الجهاد الاسلامي حسب تعبيره.

وكانت قوات الاحتلال كانت أعادت اعتقال الأسير المحرر “الهريمي” بتاريخ 17/1/2020 بعد مداهمة منزله في شارع الصف وسط بيت لحم، ونقلته الى عتصيون وبعد أسبوع صدر بحقه قرار اداري لمدة 6 شهور .

وافيد أن مخابرات الاحتلال وحين قاربت على الانتهاء جددت له لستة شهور اخرى، ثم جددت له لمرة ثالثة لأربعة شهور، واربعة اشهر للمرة الرابعة الى ان جددت له في المرة الخامسة .

وهذا الاعتقال ليس الأول للأسير الهريمى حيث كان اعتقل سابقاً عدة مرات وأمضى نحو سبع سنوات فى سجون الاحتلال جزء منها في الاعتقال الإداري .

#قوات الاحتلال #الاعتقال الاداري #الاسير رمزي الهريمي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن السلاح الفتاك الجديد للمقاومة والذي حيّر الاحتلال

أبو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا لشهر نوفمبر

الطريق للقنبلة النووية... كاميرات حساسة تلتقط صورا مفاجئة لإسرائيل من إيران

نجل الحويني: بئس ما فعلت! .. محمد صلاح يثير موجة غضب بسبب حديثه عن الخمور

بالفيديو: انفجارات ضخمة في مرفأ اللاذقية بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لها

محكمة الاستئناف في لاهاي ترفض طعن عائلة من البريج وتمنح غانتس الحصانة من جرائم الحرب

إسرائيل.. كاميرا ترصد قيام الشرطة بزرع مسدس في مركبة سائق بدوي

الأخبار الرئيسية

تفاصيل جديدة عن "الجاسوس الإيراني" في منزل غانتس: "فشل مهني" وتوبيخ اثنين من قادة الشاباك

حماس تحذر إسرائيل: الوضع في قطاع غزة لم يعد يطاق.. وكل الاحتمالات واردة

الاسرى

هآرتس: باعتقال إسرائيل 500 “دون محاكمة”.. المضرب عن الطعام أبو هواش: أين العالم؟

غانتس

اسرائيل تعلن اكتمال بناء العائق الذكي على حدود غزة.. وغانتس يوجه رسالة لحماس

نووي

الطريق للقنبلة النووية... كاميرات حساسة تلتقط صورا مفاجئة لإسرائيل من إيران

الاتصالات الفلسطينية