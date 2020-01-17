قوات الاحتلال تجدد الاعتقال الاداري بحق شاب من بيت لحم للمرة الخامسة

بيت لحم /سما/

جددت قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الاداري للاسير رمزي محمد الهريمي” من سكان مدينة بيت لحم للمرة الخامسة على التوالي لمدة ستة اشهر.

وصادق قاضي عسكري في محكمة عوفر العسكرية على قرار التجديد الصادر عن جهاز المخابرات معتمدا على الملف السري الذي يحظر على الاسير ومحامية من الاطلاع على المواد الواردة فيه بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات التي تضمنها الملف، الا ان ممثل النيابة العسكرية اكتفى بالقول ان الهريمي يشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها وهو من نشطاء حركة الجهاد الاسلامي حسب تعبيره.

وكانت قوات الاحتلال كانت أعادت اعتقال الأسير المحرر “الهريمي” بتاريخ 17/1/2020 بعد مداهمة منزله في شارع الصف وسط بيت لحم، ونقلته الى عتصيون وبعد أسبوع صدر بحقه قرار اداري لمدة 6 شهور .

وافيد أن مخابرات الاحتلال وحين قاربت على الانتهاء جددت له لستة شهور اخرى، ثم جددت له لمرة ثالثة لأربعة شهور، واربعة اشهر للمرة الرابعة الى ان جددت له في المرة الخامسة .

وهذا الاعتقال ليس الأول للأسير الهريمى حيث كان اعتقل سابقاً عدة مرات وأمضى نحو سبع سنوات فى سجون الاحتلال جزء منها في الاعتقال الإداري .