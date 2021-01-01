سدر: الضابطة الجمركية هو سياج الاقتصاد الوطني

رام الله /سما/

استقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م. اسحق سدر قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات يرافقه وفداً من قيادة الجهاز، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله.



وأشاد سدر بالتطور الكبير الحاصل في عمل جهاز الضابطة، وبالتعاون بين الطرفين المبني على روح الشراكة والقانون، مؤكداً على أن جهاز الضابطة يمثل سياج الاقتصاد الوطني، ويعمل على حماية مقدرات شعبنا.

بدوره تحدث اللواء بركات، عن سبل تعزيز التعاون المشترك مع الوزير سدر، وقدم نبذة أوضح فيها التطور الحاصل في جهاز الضابطة في الآونة الأخيرة، مركزاً على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في الميدان، نظراً لكون ذلك يصب في حماية الاقتصاد الوطني، ويعزز الإيرادات.

وتم الاتفاق على استكمال العمل والجولات الرقابية التي يقوم بها الطرفين في مكافحة شرائح وأجهزة الاتصالات الإسرائيلية وشبكات الواي فاي الممنوعة من التداول في السوق الفلسطيني ؛ بهدف حماية الاقتصاد والسوق الفلسطيني.

وقدم الوزير سدر درع شكر وتقدير للواء بركات، تقديراً لجهوده في تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وفي حماية الاقتصاد الوطني، وعطاءه في خدمة الوطن والمواطن.