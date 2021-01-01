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تربية جنين توقع اتفاقيتي تبني لمدرستي بنات قدورة موسى وذكور زبوبا الأساسيتين

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تربية جنين توقع اتفاقيتي تبني لمدرستي بنات قدورة موسى وذكور زبوبا الأساسيتين



جنين /سما/

 وقعت مديرية التربية والتعليم في جنين مع المجتمع المحلي، اليوم الثلاثاء، اتفاقيتيْ تبني لمدرستيْ بنات قدورة موسى الأساسية وذكور زبوبا الأساسية.

وأشادت مديرة المديرية سلام الطاهر بدعم أولياء الأمور والمجالس المحلية، واستجابتهم لفكرة التبني لما فيها من دعم للمدارس وسد احتياجاتها وتوفير بيئة دراسية آمنة، ما يعود بالنفع على الطلبة والعملية التعليمية، ويعزز منعة النظام التعليمي ويحمي استقلاليته.

وأشارت إلى أن عدد المدارس التي تم تبنيها حتى اليوم في المحافظة بلغ 134 ‪. مدرسة من أصل 157

ووقعت الطاهر مع محمود سمودي اتفاقية تبني مدرسة بنات قدورة موسى الأساسية بحضور مديرتها سهاد سمودي، ومع عماد جرادات وعائلته اتفاقية تبني مدرسة ذكور زبوبا الأساسية بحضور مديرها حسام سليمان.

#التربية والتعليم #جنين

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