دبور ولازاريني يبحثان أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

بيروت /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، اليوم الثلاثاء، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واحتياجاتهم، بحضور مدير شؤون الوكالة في لبنان كلاوديو كوردوني.

واستمع دبور إلى شرح مفصل من المفوض العام للوضع المالي الصعب وغير المسبوق الذي تعاني منه "الأونروا"، محذّرًا من تهديد وجودي للوكالة قد يؤدي إلى الانهيار.

وأكد دبور أن كافة الضغوط التي تتعرض لها "الأونروا" ودولة فلسطين هي محاولات لفرض قرارات وإملاءات وشروط ولها أهداف سياسية، مشددًا على أننا "لسنا في موقف ضعيف وباستطاعتنا أن نواجه ونسمع صوتنا للمجتمع الدولي الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته، فنحن أصحاب الحق".

وتم خلال اللقاء استعراض وتقييم احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.