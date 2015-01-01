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الاستخبارات الإسرائيلية تؤكد قدرتها على منع إيران من حيازة قنبلة نووية

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات الإسرائيلية تؤكد قدرتها على منع إيران من حيازة قنبلة نووية



القدس المحتلة /سما/

أعرب وزير الاستخبارات الإسرائيلية، أليعازر شتيرن، عن ثقته في أن تستخدم الولايات المتحدة كل الوسائل المتاحة لعدم تمكين إيران من حيازة قنبلة نووية.

وشدد شتيرن، في تصريحات لهيئة البث الاسرائيلية "مكان" صباح اليوم الثلاثاء، على قدرة بلاده "على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن إسرائيل "ستبذل كل ما هو مستطاع لضمان ألا تكون الوحيدة التي تتحرك في سبيل هذا الهدف".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال يوم الأحد، إنه على إيران الشروع في دفع ثمن انتهاكاتها.

ودعا نفتالي بينيت الدول المشاركة في محادثات فيينا إلى التمسك بخط الهجوم أمام طهران، والتشديد على إيران لاستحالة تخصيب اليورانيوم والتفاوض في آن واحد.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.

وترد إيران بأن إسرائيل لا تجرؤ على مواجهتها وجها لوجه.

واستؤنفت المفاوضات الدولية حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، آخر الشهر الماضي عقب خمسة أشهر من تعليقها، بمشاركة دبلوماسيين من المملكة المتحدة والصين وألمانيا وروسيا وفرنسا، وبتنسيق الاتحاد الأوروبي، وتهدف المحادثات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران.
 

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