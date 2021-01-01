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سرايا القدس تنعى أحد عناصرها في "لواء غزة"

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تنعى أحد عناصرها في "لواء غزة"



غزة /سما/

عت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحد مقاتليها في لواء غزة، والذي تُوفي إثر مرض عضال.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري: إن الفقيد "حسين يوسف حسين الدويك" (33 عاماً) تُوفي مساء اليوم الثلاثاء 3 جمادى الأولى 1443هـ، الموافق 7 ديسمبر 2021م، إثر مرض عضال، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

وأضافت: "إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين".

ودعت المولى عز وجل، أن يتغمد المجاهد الدويك بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته برفقة النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يُلهم أهله وذويه ورفاق دربه جميل الصبر والسلوان.

وعاهدت سرايا القدس الفقيد وكل الشهداء، أن تبقى محافظة على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.

#سرايا القدس #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية

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